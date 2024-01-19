Toblerone çikolata için toplatma kararı

Kent Gıda, İsviçre'den ithal edilen Toblerone sütlü 100 gramlık çikolatasını içinden yabancı plastik madde çıktığı gerekçesiyle geri çağırdı.

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Toblerone çikolata için toplatma kararı

İsviçre'den ithal edilen ve Türkiye'de satılan Toblerone çikolatalar için toplatma kararı verildi. Açıklamada ürünü satın alan tüketicilerden yememeleri istendi.

Kent Gıda, İsviçre’den ithal edip Türkiye’de sattığı ‘Toblerone sütlü 100 gram’ ürününü imha etmek üzere geri çağırma kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Gerekçe olarak ise “Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir” denildi.

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