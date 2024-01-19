Oğlu motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la 'işbirliği' toplantısı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oğlu motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Ancak toplantının sebebi, Göçer'in ölümüne sebep olan Mahmud'un oğlunun aldığı ceza değildi.

Uganda'nın başkenti Kampala'da, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin düzenlendiği Speke Resort Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ekonomi, ticaret ve güvenlik alanları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmuş, Mahmud'a ilk duruşmada verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti.

Karara yönelik tepkilerin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" ifadelerini kullanmıştı.