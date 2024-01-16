Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ödül gibi ceza! 27 bin 300 lira...

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut yargılanmasına başlandı. Duruşma, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemsi'nde saat 11.45'te görüldü.

Mahmut'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

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