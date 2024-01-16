Hazar Ergüçlü'nün dansıyla gündeme gelmişti: Kütahya Valisi'nden 'emsal' pavyon kapatma kararı

Kütahya Valisi Musa Işın, "Orası tam bir bataklık" diyerek şehirdeki 10 pavyonu kapattığını belirtti.

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Hazar Ergüçlü'nün dansıyla gündeme gelmişti: Kütahya Valisi'nden 'emsal' pavyon kapatma kararı

Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı 'İnci Taneleri' dizisinde, Hazal Ergüçlü'nün pavyonda yaptığı dans, gündeme oturmuştu.

Pavyonların gündem gelmesiyle çokça tartışma dönerken, Kütahya'dan bu mekanlarla ilgili emsal bir karar geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirdeki 10 pavyonu kapattığını söyledi.

Işın, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" dedi.

5442 sayılı kanun İl İdaresi Kanunu ile valilerin bu yetkisi bulunuyor.

Vali Işın, şunları söyledi:

"Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var."

Kaynak: Gerçek Gündem

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