İBB'ye 'otobüs kumpası' görüntülerini çeken şirkete AKP'li belediyeden ihale: Hem de çekimlerden 1 gün sonra...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT otobüsünün arızalandığına ilişkin kumpas videolarıyla gündeme gelen şirketin, çekimlerden sonra AKP’li belediyeyle milyonluk ihale sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki yazısında İBB’ye kumpas görüntülerini çeken şirketin 9 Ocak tarihinde İstanbul Valiliği’nden drone ve video çekimi için izin istediği, İstanbul Valiliği’nin ise 11 Ocak’ta çekim iznini verdiğini yazmıştı.

İstanbul Valiliği tarafından çıkarılan izin yazısında AKP için çekim izni verilen şirketin Mars Medya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu belirtildi.

BOYAMA KİTABI İHALESİNE 1,4 MİLYON TL

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın haberine göre, AKP’nin “otobüs kumpası” çekimlerini yapan şirketin, İzmir’de AKP yönetimindeki Menemen Belediyesi’ne 1,4 milyon TL karşılığında boyama kitabı sattığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP yönetimindeki Menemen Belediyesi, 25 Aralık 2023 tarihinde Boyama Kitabı Mal Alımı başlığıyla ihale düzenledi.

Sadece davet edilen firmaların teklif verebildiği pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye 3 firma davet edildi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 425 bin TL olarak belirlenen ihaleye 3 firmadan teklif geldi.

En yüksek teklif, yaklaşık maliyetle aynı olurken, en düşük teklif ise yaklaşık maliyetin sadece 25 bin TL altında kaldı.

İHALEYİ KUMPAS ÇEKİMLERİNDEN BİR GÜN SONRA ALMIŞ

1 milyon 400 bin TL’lik teklif ile ihaleyi kazanan Mars Medya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile belediye arasında 12 Ocak’ta sözleşme imzalandı.

İhale kapsamında kaç adet boyama kitabının belediyeye satıldığı belirtilmezken, şirketin boyama kitaplarını 23 Ocak 2024 tarihine kadar teslim etmesi bekleniyor.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre “otobüs kumpası” çekimini yapan şirketin yönetim kurulu başkanlığında Yunus Emre Budak bulunuyor.

KURA İLE CHP’DEN AKP’YE GEÇMİŞTİ

31 Mart 2019 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Menemen Belediyesi’ne 2020 yılında “zimmet ve irtikap soruşturması” başlatıldı.

CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksoy yargılandığı davadan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aksoy’un görevden alınmasının ardından Menemen Belediye Meclisi’nde yapılan kura ile CHP’li Deniz Karakurt Menemen Belediye Başkan Vekili oldu.

AKP’nin itirazı üzerine tekrarlanan kura ile belediye başkanlığı AKP’nin yönetimine geçti.