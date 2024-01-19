Ankara'da çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde çöpte bebek cesedi bulundu. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Yenikent Zir Vadisi mevkisindeki çöp depolama alanında çöpleri ayrıştıran görevliler, yeni doğmuş erkek bebek buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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