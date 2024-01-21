Ünlü oyuncu ölümden döndü
Oyuncu Metin Zakoğlu trafik kazası geçirdi: "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi."
Geçen haftalarda komşusu ile davalık olan tiyatro oyuncusu Metin Zakoğlu'nun trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zakoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu: "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür. Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin."
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