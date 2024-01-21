Ünlü oyuncu ölümden döndü

Oyuncu Metin Zakoğlu trafik kazası geçirdi: "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi."

Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu ölümden döndü

Geçen haftalarda komşusu ile davalık olan tiyatro oyuncusu Metin Zakoğlu'nun trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zakoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu: "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür. Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin."

Ünlü oyuncu ölümden döndü - Resim : 1

Son Güncelleme:
FOX TV'nin iddialı dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu TRT'ye geçiyor FOX TV'nin iddialı dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu TRT'ye geçiyor
Yargı dizisinde sarsıcı bir veda daha! Yönetmen vedanın nedenini açıkladı Yargı dizisinde sarsıcı bir veda daha! Yönetmen vedanın nedenini açıkladı
Dünyada 9 milyondan fazla kişi botoks yaptırdı 9 milyondan fazla kişi botoks yaptırdı
Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi
ÇOK OKUNANLAR
Tarih de verdi: 'Emekli maaşlarına ek zam yolda' 'Emekli maaşlarına ek zam yolda'
Cepleri dolacak: Şubat ayı bitmeden parayı bulacak 5 burç açıklandı Şubat ayı bitmeden parayı bulacak 5 burç açıklandı
Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu 'Yaşayan Nostradamus'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! 13 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı