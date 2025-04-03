Servis Ustası Evde Uyguladığı Yöntemi Açıkladı: Çamaşır Makinesi Bozulduysa Hemen Bunu Yapın

Çamaşır makineleri her ne kadar kıyafetleri tertemiz yıkasa da, zamanla kendi içinde biriken kir, deterjan kalıntısı ve suyun oluşturduğu sorunlar nedeniyle bakıma ihtiyaç duyar. Makinenizin çalışmayı aniden durdurması ya da tamburun suyla dolu kalması gibi durumlarda, aslında çözüm sandığınızdan çok daha basit olabilir.

Makinenizin alt kısmındaki gizli kapak yalnızca temizlik için değil, makinenin düzgün çalışmasını sağlamak için de büyük önem taşır. Özellikle makine aniden durur ve su boşalmazsa, bu bölüm sizin kurtarıcınız olabilir.

MAKİNENİZ NEDEN ANİDEN DURUR, SU NEDEN BOŞALMAZ?

Eğer çamaşır makineniz yıkama işleminin ortasında durmuşsa ve tamburda su birikmişse, öncelikle boşaltma sisteminde bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Tahliye hortumu kıvrılmış, tıkanmış ya da yanlış takılmış olabilir. Bu gibi durumlarda makine, güvenlik nedeniyle işlemi otomatik olarak durdurur.

Bazı modellerde, tamburda çok uzun süre su kalması durumunda otomatik boşaltma sistemi devreye girer. Ancak bu süre 15 dakikadan 24 saate kadar değişebilir. Bu süreyi beklemeden müdahale etmek için manuel boşaltma yöntemini bilmek faydalı olacaktır.

TAHLİYE HORTUMUNU KONTROL EDİN



Makinenin arkasında yer alan tahliye hortumu, suyun dışarı atılmasından sorumludur. Hortumun ucuna bir kova yerleştirerek hortumu dikkatlice çıkarın ve içini kontrol edin. Bozuk para, küçük çorap ya da tiftik gibi maddeler hortumda birikerek suyun akışını engellemiş olabilir.

KÖR NOKTADA GİZLİ TEMİZLİK ALANI

Özellikle önden yüklemeli makinelerde, alt kısmında bulunan küçük bir kapak, hem filtre temizliği hem de su tahliyesi için kullanılır. Bu kapağı açarak içeride biriken suyu kontrollü bir şekilde boşaltabilir ve tıkanıklıkları giderebilirsiniz. Bu işlem hem kötü kokuları önler hem de bakteri ve küf oluşumunun önüne geçer.

Makinenizin düzenli olarak temizlenmesi, sadece hijyen açısından değil, aynı zamanda cihazın performansı ve ömrü için de kritik öneme sahiptir. Su tahliyesinde yaşanacak bir sorun, hata kodlarına yol açabilir ve ciddi arızaların habercisi olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi