Elazığ'da Görüntülendi... Nesli Tükenme Tehdidi Altında

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sarı benekli semender, doğada görüntülendi. Sori bölgesinde bir vatandaş tarafından fark edilen semender, kaydedildikten sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Ekosistem için büyük öneme sahip olan sarı benekli semenderler, biyolojik dengenin korunmasında kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, bu tür nadir canlılarla karşılaşıldığında onların doğal ortamlarından uzaklaştırılmaması gerektiğini ve doğaya bırakılmasının ekolojik denge açısından hayati olduğunu vurguluyor.

Kaynak: İHA