Şans getirdiğine inanılıyor... Sevgililer Günü'nde kırmızı gülden sonra en çok satılan çiçek

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçi esnaftaki yoğunluk başladı. Bir esnaf, sevgililerin en çok kırmızı gül ve mavi orkideyi tercih ettiğini anlattı.

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Şans getirdiğine inanılıyor... Sevgililer Günü'nde kırmızı gülden sonra en çok satılan çiçek

Eskişehir’de özel günlerde sevdiklerine hediye almak isteyenlerin birçoğu çiçekçilere başvuruyor. Eskişehir’de çiçekçilik yapan Nurgül Uzunharman, 14 Şubat Sevgiler Günü'nün yaklaşmasıyla işlerinin hareketli geçtiğini anlattı. 14 Şubat Sevgililer Günü için bir hafta önceden sipariş aldıklarını söyleyen Uzunharman, bu gün için ilk akla gelenin çiçek alma olduğunu belirtti. Uzunharman, bu yıl çiftler arasında en çok tercih edilen bitkilerin kırmızı gül ve mavi orkide olduğunu ifade etti.

Gül fiyatının tanesinin 100 lira olduğunu, buket halinde alındığında ortalama fiyatının 700 liraya denk geldiğini söyleyen Nurgül Uzunharman, şans getirdiği düşünülen mavi orkide ve çeşitlerinin ise bin lira olduğunu söyledi.

Nurgül Uzunharman, “14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgilisine, eşine ve sevdiğine çiçek almak isteyenler günler öncesinde siparişlerini verdiler. Siparişler verilmeye de devam ediliyor. En çok gül, gül buketleri ve mavi orkide veya orkide çeşitleri satıyoruz ve siparişlerini alıyoruz. Mavi orkide ve orkide satışları iyi durumda çünkü şans getirdiği düşünülüyor” dedi.

Kaynak: İHA

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