İçen hemen uykuya dalıyor, tam bir 'C' vitamini kaynağı: Kilosu 600 TL!

Halk arasında gribal enfeksiyonun ilacı olarak bilinen ıhlamur, vatandaşlarca oldukça fazla tercih ediliyor.

Ihlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da bilinirken, bunlardan bazıları arasında yer alan uykuya dalma süresini kısaltmaya ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

"KİLOSU 600 TL"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Kayseri'de aktar Muhammed Hanzala Altun, "Ihlamurun gribe, nezleye, geniz akıntısına faydası olduğu için şu anda satışlar yüksek şekilde ilerliyor. Ihlamurun 100 gramını 60 TL’den satıyoruz. Bu da kilo olarak bakarsak, 600 TL'ye tekamül ediyor" dedi.

IHLAMUR

Ihlamur, hoş kokulu çiçekleri ve hoş kokulu yaprakları için yetiştirilen bir ağaç türüdür. Çiçekler genellikle çay yapmak için kullanılır ve soğuk algınlığı ve grip için doğal bir ilaç olarak kabul edilir. Ihlamur ağacı da değerli bir odun kaynağıdır. Odun yumuşak ve hafiftir ve mobilya ve oymacılıkta kullanılır.

Ihlamurun faydaları şunlardır:

- Solunum rahatsızlıklarını hafifletir: Ihlamur çayı, öksürük, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı gibi solunum rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir. balgam söktürücü olarak da işlev görür ve solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Ihlamur, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. . Ayrıca C vitamini kaynağıdır, bu da bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Sindirimi iyileştirir: Ihlamur çayı, hazımsızlık ve mide bulantısı gibi sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca mide kaslarını rahatlatmaya ve spazmları azaltmaya yardımcı olabilir,

- Stresi ve kaygıyı azaltır: Ihlamur çayı, rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinen flavonoidler içerir. Ayrıca stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilecek linalool adı verilen bir uçucu yağ da içerir,

- Uykuyu teşvik eder: Ihlamur çayı, rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi nedeniyle uykuyu teşvik etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca uykuya dalma süresini kısaltmaya ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını iyileştirir: Ihlamur, iltihaplanma ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca ciltteki kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilir, bu da cildi daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirebilir.

Ihlamur çayı nasıl yapılır:

- 1 bardak (250 ml) suyu kaynatın,

- 1 çay kaşığı ıhlamur çiçeği ekleyin,

- 5 dakika demlenmeye bırakın,

- Süzün ve tadına bakın.

Ihlamur çayı hakkında bazı uyarılar:

* Hamile veya emziren kadınlar ıhlamur çayı içmeden önce doktorlarına danışmalıdır,

* Ihlamur çayı bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Herhangi bir ilaç alıyorsanız ıhlamur çayı içmeden önce doktorunuza danışmalısınız,

* Ihlamur çayı çok fazla tüketilirse baş ağrısı, mide bulantısı ve ishal gibi yan etkilere neden olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem