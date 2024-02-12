Kütahya'da kapış kapış gidiyor, tohumunu bulan hemen alıyor: Kilosu 40 TL!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tohumluk kuru soğanın kilosu geçen yılki fiyat olan 40 TL'den tezgahlardaki yerini aldı.

İHA'ya konuşan tohumluk kuru soğan satıcısı Kasım Kaya, "Kilosunu şu anda 40 liradan satıyoruz. İleriki günlerde fiyatlar artabilir. Çünkü bu yıl kuru soğan tohumu üretiminin az olduğu belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşlara soğan tohumu ihtiyaçlarını şimdiden temin etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

TOHUMLUK KURU SOĞAN

Tohumluk kuru soğan satın alırken, ekim yapmak istediğiniz soğan türüne uygun olanları seçtiğinizden emin olun. Ayrıca, hastalıktan veya zararlılardan arınmış sağlam soğanlar seçmeniz de önemlidir.

Tohumluk kuru soğanlar, sonbaharda veya ilkbaharda ekilebilir. Dikmeden önce soğanları yaklaşık 24 saat ılık suda bekletin. Bu, çimlenmeyi hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Soğanları, aralarında 10-15 cm boşluk olacak şekilde, yaklaşık 2,5 cm derinliğe dikin. Toprağı nemli tutun ve soğanlar filizlenmeye başladığında düzenli olarak gübreleyin.

Soğanlar olgunlaştığında, sapları sararıp kurumaya başlayacaktır. Soğanları hasat etmek için, saplarını yerden yaklaşık 2,5 cm yukarıdan kesin. Soğanları birkaç gün güneşte kurumaya bırakın ve ardından serin, kuru bir yerde saklayın.

Tohumluk kuru soğanları saklamanın en iyi yolu onları örgü örmek veya ip ile bağlamaktır. Bu, onları hava akımına maruz bırakmaya ve çürümelerini önlemeye yardımcı olacaktır. Tohumluk kuru soğanlar, serin, kuru bir yerde uygun şekilde saklandığında altı aya kadar saklanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem