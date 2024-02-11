Ödüllü oyuncu Yargı dizisine konuk oluyor

Sardunya ile 40. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan İlayda Elif Elhih, Yargı dizisinin 82. bölümüne konuk oluyor.

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Ödüllü oyuncu Yargı dizisine konuk oluyor

Kanal D'de her pazar akşamı seyirciyle buluşan Yargı dizisine İlayda Elif Elhih konuk oluyor. Elhih “Dilan” karakterine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç yıldız Yargı’da yeni bölümünde çalıştığı dernekte tuttuğunu koparan, elinden her iş gelen ve güçlü özellikleriyle çevresindekilerin sevgisini toplayan genç bir kadın olarak karşımıza çıkacak.

Ödüllü oyuncu Yargı dizisine konuk oluyor - Resim : 1

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