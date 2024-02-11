Ödüllü oyuncu Yargı dizisine konuk oluyor

Kanal D'de her pazar akşamı seyirciyle buluşan Yargı dizisine İlayda Elif Elhih konuk oluyor. Elhih “Dilan” karakterine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç yıldız Yargı’da yeni bölümünde çalıştığı dernekte tuttuğunu koparan, elinden her iş gelen ve güçlü özellikleriyle çevresindekilerin sevgisini toplayan genç bir kadın olarak karşımıza çıkacak.