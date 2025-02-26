Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 23 Gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 23 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, birçok silah ve malzemesi ele geçirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 3 uzun namlulu piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 motosiklet, uyuşturucu içme düzeneğinde 100 mililitre sıvı madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 23 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.

Ne Saksı Ne Toprak! Bu 3 Yöntemle Çimlenmeyen Tohum Kalmıyor: Evde Kolayca YetiştiriliyorNe Saksı Ne Toprak! Bu 3 Yöntemle Çimlenmeyen Tohum Kalmıyor: Evde Kolayca YetiştiriliyorYaşam

Akıllı Telefon Pazarında Liderlik Yarışı Kızıştı: Zirveyi Yine KaptırmadıAkıllı Telefon Pazarında Liderlik Yarışı Kızıştı: Zirveyi Yine KaptırmadıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
kaçakçı Şanlıurfa Jandarma
Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor
Hayvanlarını Otlatmak İçin Evden Çıkan Kişi Arazide Ölü Bulundu Hayvanlarını Otlatmak İçin Evden Çıkan Kişi Arazide Ölü Bulundu
Yaban Hayvanları Zorlu Kış Şartlarında Unutulmadı Yaban Hayvanları Zorlu Kış Şartlarında Unutulmadı
3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor 3 Malzemeyle Pratik Kurabiye Tarifi! 15 Dakikada Hazır Oluyor, Yiyen Tadına Doymuyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!
Üniversitenin Rektöründen Flaş 'İmamoğlu' Açıklaması: 'Sahte Diploma' Tartışmasına Son Noktayı Koydu Üniversitenin Rektöründen Flaş 'İmamoğlu' Açıklaması: 'Sahte Diploma' Tartışmasına Son Noktayı Koydu