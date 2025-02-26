Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 23 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, birçok silah ve malzemesi ele geçirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 3 uzun namlulu piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 motosiklet, uyuşturucu içme düzeneğinde 100 mililitre sıvı madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 23 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA