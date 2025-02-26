Akıllı Telefon Pazarında Liderlik Yarışı Kızıştı: Zirveyi Yine Kaptırmadı
Pazar araştırma şirketi Canalys, Avrupa akıllı telefon sevkiyat verilerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dört yıl süren daralmanın ardından sektör, %5'lik bir büyüme kaydederek toplam 136 milyon cihaza ulaştı. Üst segment cihazlara olan talep de dikkat çekici seviyeye yükselirken, 800 dolar ve üzerindeki amiral gemisi modeller, toplam satışların %30'unu oluşturdu. Peki, Avrupa'da en çok tercih edilen markalar hangileri? İşte detaylar...
SAMSUNG ZİRVEYİ KAPTIRMADI
Canalys raporuna göre, Samsung Avrupa akıllı telefon pazarındaki liderliğini sağlamlaştırdı. Güney Koreli teknoloji devi, sevkiyatlarını 2023’e kıyasla %6 artırarak 46.4 milyon adede ulaştı. Apple ise dördüncü çeyrekte güçlü satış rakamları elde etmesine rağmen yıl genelinde yalnızca %1’lik bir büyüme gösterdi. iPhone 16 serisi öncesinde “Apple Intelligence” eksikliğinin şirketin hedeflerini kısıtladığı belirtiliyor.
MOTOROLA ATAĞA KALKTI
Xiaomi, Avrupa’daki üçüncü sıradaki konumunu koruyarak 22.2 milyon sevkiyat gerçekleştirdi ve pazar payında büyük bir değişim yaşamadı. Buna karşın, Lenovo çatısı altındaki Motorola yıllık bazda %26’lık dikkat çekici bir büyüme elde ederek önemli bir sıçrama yaptı. Oppo ve OnePlus ise %13’lük bir artışla Avrupa’daki varlığını güçlendirdi.
PREMIUM CİHAZLARDA TALEP PATLAMASI
Avrupa’daki tüketiciler giderek daha fazla premium segment cihazlara yöneliyor. 2024 yılında 41 milyon üst segment model sevk edilirken, Apple’ın iPhone 13 ve iPhone 14 serileri, USB-C düzenlemesine rağmen perakende satışta kalmayı başardı. Şirketin, son düzenlemeler nedeniyle eski modellerin pazarda kalma sürecini uzattığı belirtiliyor.
AB'NİN YENİ DÜZENLEMELERİ SEKTÖRÜ ŞEKİLLENDİRDİ
Öte yandan, Avrupa Birliği'nin 20 Haziran’da yürürlüğe girecek Ekotasarım Direktifi, üreticilere yeni sorumluluklar yüklüyor. Dayanıklılık, tamir edilebilirlik ve sürdürülebilir malzeme kullanımı gibi konuların ön planda olduğu yeni düzenleme, akıllı telefon üreticilerini değiştirilebilir batarya zorunluluğu ve daha uzun yazılım desteği sunma konusunda baskı altına alabilir. Sektör analistlerine göre, bu değişimler donanımdan çok hizmet ve kurumsal satış modellerine yönelimi artırabilir.
İŞTE VERİ TABLOSU
Samsung: 2024 sevkiyatları 46.4 milyon, pazar payı %34; 2023 sevkiyatları 43.7 milyon, pazar payı %34; yıllık büyüme %6
Apple: 2024 sevkiyatları 34.9 milyon, pazar payı %26; 2023 sevkiyatları 34.6 milyon, pazar payı %27; yıllık büyüme %1
Xiaomi: 2024 sevkiyatları 22.2 milyon, pazar payı %16; 2023 sevkiyatları 22.2 milyon, pazar payı %17; yıllık büyüme %0
Motorola: 2024 sevkiyatları 8.0 milyon, pazar payı %6; 2023 sevkiyatları 6.4 milyon, pazar payı %5; yıllık büyüme %26
Oppo: 2024 sevkiyatları 4.1 milyon, pazar payı %3; 2023 sevkiyatları 3.7 milyon, pazar payı %3; yıllık büyüme %13
Diğerleri (Others): 2024 sevkiyatları 20.5 milyon, pazar payı %15; 2023 sevkiyatları 19.2 milyon, pazar payı %14; yıllık büyüme %7
Toplam (Total): 2024 sevkiyatları 136.1 milyon, 2023 sevkiyatları 129.8 milyon, yıllık büyüme %5