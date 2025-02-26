Akıllı Telefon Pazarında Liderlik Yarışı Kızıştı: Zirveyi Yine Kaptırmadı

SAMSUNG ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Canalys raporuna göre, Samsung Avrupa akıllı telefon pazarındaki liderliğini sağlamlaştırdı. Güney Koreli teknoloji devi, sevkiyatlarını 2023’e kıyasla %6 artırarak 46.4 milyon adede ulaştı. Apple ise dördüncü çeyrekte güçlü satış rakamları elde etmesine rağmen yıl genelinde yalnızca %1’lik bir büyüme gösterdi. iPhone 16 serisi öncesinde “Apple Intelligence” eksikliğinin şirketin hedeflerini kısıtladığı belirtiliyor.

MOTOROLA ATAĞA KALKTI

Xiaomi, Avrupa’daki üçüncü sıradaki konumunu koruyarak 22.2 milyon sevkiyat gerçekleştirdi ve pazar payında büyük bir değişim yaşamadı. Buna karşın, Lenovo çatısı altındaki Motorola yıllık bazda %26’lık dikkat çekici bir büyüme elde ederek önemli bir sıçrama yaptı. Oppo ve OnePlus ise %13’lük bir artışla Avrupa’daki varlığını güçlendirdi.