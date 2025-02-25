Hayvanlarını Otlatmak İçin Evden Çıkan Kişi Arazide Ölü Bulundu

Adana'da hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Mehmet Artık, arazide ölü halde bulundu.

Hayvanlarını Otlatmak İçin Evden Çıkan Kişi Arazide Ölü Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan 60 yaşındaki Mehmet Arık, arazide yaşamını yitirmiş halde bulundu..

Pekmezci Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Arık (60), dün hayvanlarını otlatmak için evinden çıktı.

Bir süre sonra hayvanların, Arık yanlarında olmadan eve dönmesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler, arazide yaptıkları arama çalışması sonucu Arık'ı evine yaklaşık 1 kilometre uzakta yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin ilk incelemelerine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Arık'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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