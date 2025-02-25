Yaban Hayvanları Zorlu Kış Şartlarında Unutulmadı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaban hayanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere saman ve yem bıraktı.

Kaynak: AA