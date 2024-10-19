Samsun'da Emniyetten Kaçak Tütün Operasyonu:

Samsun'da emniyet ekipleri tarafından sigara sarma makineleri ve kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İlkadım bölgesinde yaşanan son operasyonda, kaçak tütün ticareti yapılan tespit edilen kişilere yönelik baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 6 bin adet boş makarna, 400 adet dolu makarna sigara, 100 adet TAPDK bandrolü, 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA