Uzmanlar Peş Peşe Uyardı: Bu Gıdalar Sigaradan da Zararlı!

İnsan sağlığını tehdit bu besinler, vücuda sigara kadar zarar verebiliyor ve kanser gibi ciddi hastalıklara yol açıyor.

ABD’li New York Post gazetesinin yayımladığı rapora göre, sağlık açısından en riskli gıdalar arasında işlenmiş etler, rafine karbonhidratlar ve hidrojene yağlar ilk sıralarda yer alıyor. İşte uzmanların uyardığı, sağlığa en zararlı besinler...

İŞLENMİŞ ETLER

Sucuk, pastırma ve sosis gibi işlenmiş etler, uzun süre raf ömrüne sahip olabilmeleri için çeşitli kimyasallarla işlenir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu tür işlenmiş etleri "1. grup kanserojen" olarak sınıflandırmakta, yani kansere neden olabileceğini belirtmektedir. Özellikle sosis ve şarküteri ürünlerinin koroner arter hastalıkları ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Beyaz ekmek, makarna ve pizza gibi rafine karbonhidratlar, vücutta iltihaplanmaya yol açan gıdalar arasında yer alıyor. Bu tür besinler, genellikle yüksek şeker içeriğiyle bilinir ve obeziteye katkı sağladığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

HİDROJENE YAĞLAR

Paketlenmiş gıdalarda ve fast food ürünlerinde sıklıkla karşılaşılan hidrojene yağlar, araştırmalara göre kalp hastalıkları ve ölüm oranlarını artırıyor. Özellikle fıstık ezmesi gibi bazı popüler ürünlerde bulunan bu yağlar, beslenme uzmanları tarafından kesinlikle kaçınılması gereken içerikler arasında gösteriliyor.

SAĞLIKSIZ BESLENMENİN ZARARI BÜYÜK

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Kalp damar hastalıkları riskini artırırken, kilo alımına ve tip 2 diyabet gelişimine neden olabilir. Ayrıca, beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratarak depresyon riskini artırır ve beyin gelişimini olumsuz etkiler.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için işlenmiş gıdalardan ve zararlı yağlardan kaçınmanın önemini vurgularken, doğal ve dengeli bir beslenme programına yönelmenin gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi