Pelikanlar Türkiye'yi Mesken Tuttu! Uzmanlardan Kritik Uyarı Geldi

Her yıl sonbahar mevsimiyle birlikte Avrupa'dan Afrika'ya göç eden pelikanlar, Türkiye'de bir süre konaklayarak yollarına devam ediyor. Ancak, bazı pelikanlar bu süreçte balıkçılar tarafından beslendiği için göç etmeyi bırakıp sürülerinden ayrılıyor ve Türkiye'de kalmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu durumun ekosisteme zarar verdiğini vurgulayarak, pelikanların beslenmemesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Eylül ayında başlayan pelikan göçü, özellikle Avrupa'dan Afrika'ya doğru yoğunlaşırken, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi de pelikanların sıkça mola verdiği duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Marmaraereğlisi'nde iki pelikan, göç sırasında balıkçılar tarafından beslendikleri için bölgeden ayrılmayarak sürülerini terk etmişti. "Osman" ve "İbo" adları verilen bu pelikanlar, kısa sürede bölge halkının ilgi odağı haline gelmişti. Ancak uzmanlar, bu durumun doğal göç düzenine zarar verdiğini belirterek, benzer olayların yaşanmaması adına dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

"ACİL DURUMLAR HARİCİNDE BESLENMEMELİ"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin pelikanların vatandaşlar tarafından besin ihtiyacının karşılanmasından dolayı göç etme davranışının durduğunu ifade etti.

Şirin, yaban hayvanlarının acil durumlar haricinde beslenmemesi uyarısında bulundu.

Yaban hayatına müdahalenin doğru olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Şirin şunları kaydetti:

"Normalde pelikanlar kışı geçirmeleri için Afrika'ya göç ederler ancak Marmaraereğlisi'nde iki pelikan vatandaşlar tarafından beslendikleri için göç etme davranışlarını durdurmuş.

İki pelikan bu davranış yüzünden kışı burada geçirebilir ya da bir süre sonra buradan ayrılabilir. Bu durum şartlara bağlı olarak değişebilir. Canlıların doğasına mümkün olduğunca müdahale etmememiz yerinde olacaktır."

Şirin ayrıca, kış boyunca kesintiye uğrayan göç sürecinin, soğuk havalarda pelikanlar için öldürücü tehlikelere neden olabileceğinin altını çizdi.

GÖÇ ETMEYİ BIRAKIP TEKİRDAĞ'DA YAŞADILAR

Geçtiğimiz yıl yaşanan göç sırasında Marmaraereğlisi'nde mola veren 22 kişilik kuş sürüsünün arasında yer alan iki pelikan, balıkçıların kendilerini beslemelerinin ardından göç etmeyi bırakmış ve Marmaraereğlisi'nde yaşamaya başlamıştı.

Bölge halkı tarafından "İbo ve Osman" isimleri verilen ve uzun süre boyunca Tekirdağ'da yaşayan kuşlar, daha sonrasında Türkiye'yi terk etmişti.

Kaynak: AA