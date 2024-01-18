Samsun'da billboardlara asıldı, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girdi: Gördüğün yerde yok et!

Sebze, meyve ve çiftçilerin en büyük düşmanı olan 'kahverengi kokarca' böceği ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Samsun'un ana arterlerindeki billboardlara "Gördüğün yerde yok et" afişleri asıldı.

Afişlerde, "İstilacı, zararlı kahverengi kokarca böceğini gördüğün yerde yok et! Tarımsal üretimi koru" ibaresi yer aldı.

"MÜCADELE ÇOK GÜÇ VE ZAHMETLİ"

Konu hakkında İHA'ya konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Kahverengi kokarca ile mücadele çok güç ve zahmetli. İlimiz için başta fındık olmak üzere elma, armut, şeftali, ceviz, kivi, hurma, incir, mısır, çeltik, fasulye, soya fasulyesi, domates, biber, patlıcan gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturuyor. Birçok meyve ve sebzede emgi yaparak zarar verir. Meyvelerde şekil bozuklukları, mısır ve soyada danelerde tohum özelliğini yitirir. Özellikle fındıkta boş, şekilsiz ve lekeli meyve oluşumuna neden olur" dedi.

KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ

Kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), Pentatomidae familyasından, Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'a özgü bir böcek türüdür.

Kahverengi kokarca böcekleri, polifag oldukları için birçok farklı bitkiyi beslenebilirler. En çok tercih ettikleri bitkiler arasında elma, armut, üzüm, kiraz, şeftali, kayısı, domates, biber, fasulye, patates, mısır ve fındık bulunur.

Kahverengi kokarca böcekleri, bitkilere zarar vererek önemli ekonomik kayıplara neden olabilirler. Böcekler, bitkilerin yapraklarını, çiçeklerini ve meyvelerini kemirirler. Bu da bitkilerin büyümesini ve verimini engelleyebilir.

Kahverengi kokarca böcekleri, Türkiye'de ilk kez 2017 yılında görülmüştür. Böcek, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yayılım göstermiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem