Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor

Show TV'de ünlü oyuncular Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Ne Gemiler Yaktım' dizisi için final kararı alındı.

Son Güncelleme:
Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor

Show TV ekranlarında yer alan ve son olarak pazartesi gününden pazara alınan 'Ne Gemiler Yaktım' dizisi için final kararı alındı. Sezona yüksek ilgiyle başlayan dizinin son reytingleri de beklentiyi karşılamayınca bitirilmesine karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizi, sekizinci bölümde ekranlara veda edecek.

Dizide Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'e Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat gibi isimler eşlik ediyordu.

Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor - Resim : 1

Yine Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi de birkaç bölüm sonra final yapacak.

Son Güncelleme:
2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı 2024 Renault Clio fiyatı herkesi çok şaşırttı! Dev indirim dönemi başladı
1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat 1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat
Macera bu gece başlıyor: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu yanında neler götürecek, hangi deneyleri yapacak? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu yanında neler götürecek, hangi deneyleri yapacak?
ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti... ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti...
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde
Kafaları karıştıran kök maaş hesabı: Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, tablo ortaya çıktı
Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti
Ankara'yla ilgili yeni bilgiler: Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne? Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne?
'İşe yaramayacağını, beni dinlemeyeceğini biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim' 'İşe yaramayacağını biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim'