Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor

Show TV ekranlarında yer alan ve son olarak pazartesi gününden pazara alınan 'Ne Gemiler Yaktım' dizisi için final kararı alındı. Sezona yüksek ilgiyle başlayan dizinin son reytingleri de beklentiyi karşılamayınca bitirilmesine karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizi, sekizinci bölümde ekranlara veda edecek.

Dizide Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'e Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat gibi isimler eşlik ediyordu.

Yine Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi de birkaç bölüm sonra final yapacak.