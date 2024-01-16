1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat

Kuşburnu, zencefil, karahindiba, papatya ve kişniş gibi bitkilerin beyin ve bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle zencefilin yoğurtla tüketilmesi durumunda sağlık üzerinde birçok faydası olduğu bilinmektedir.

Zencefilin yoğurtla bir araya gelmesiyle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Sindirim sistemini rahatlatarak sindirim sorunlarını azaltabilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. Aynı zamanda zencefilin anti-inflamatuar özellikleri sayesinde bağırsak iltihaplanmalarını azaltabilir.

Ayrıca zencefilin beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Antioksidan özellikleri sayesinde beyindeki oksidatif stresi azaltabilir ve hafıza üzerinde olumlu etkileri olabilir. Zencefil ayrıca beyindeki iltihaplanmayı azaltarak bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

Kuşburnu, karahindiba, papatya ve kişniş gibi bitkilerin de bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR

Mide bulantısını hafifletir.

Zencefilin hamilelikte sabah bulantıları ile bağlantılı mide bulantısı ve kusmanın tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Kemoterapi gören kanser hastaları, bulantı ve kusma semptomlarını hafifleteceği için bu kökten yararlanabilirler. Mide bulantısı, kusma ve migren semptomlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir.

Soğuk algınlığı ve grip

Zencefil, her yaşta soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşmak için reçete edilmiştir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir. Çay, bir diaphoretik gibi davranır ve terlemeyi artırarak toksinleri vücuttan atar.

Sindirimde fayda sağlar

Zencefilin sindirim sürecini kolaylaştırıcı etkisi olduğu keşfedilmiştir. Yemekten sonra yükselen şeker seviyeleri, midenin içeriğinin doğal boşalma oranını azaltmasına neden olabilir. Yüksek şeker seviyelerini düzenlemeye ve mideyi yatıştırmaya yardımcı olur, böylece düzenli ritmini korur. Bununla birlikte, yediğimiz gıdalardan besin ve mineral emilimini arttıran bir dizi bileşiğe sahiptir.

Aşırı gaz birikimini önler

Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir. Bunun anlamı, aşırı gaz eliminasyonunu indüklemesidir. Aşırı gaz sizi rahatsız edici bir durumda bırakmaktan çok daha fazlasını yapar. Sisteminizde biriken aşırı gaz yukarı doğru çıkarken gövde içinde hassas organlara baskı yapabilir. Küçük bir parça zencefil çiğneme, gazı sağlıklı bir şekilde dışarı atmaya yardımcı olabilir ve ayrıca gazın tekrar birikmesini önler.

Artrit ağrısını azaltır

Zencefilin kemik sağlığını güçlendirdiği ve artrit ile ilişkili eklem ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip gingerol içerir. Gingerol doğrudan osteoartrit, diz iltihabı ve romatoid artritteki iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, vücudu etkilemeye başlamadan önce sitokinler ve kemokinler gibi enflamatuar bileşikleri de bastırır.

Astımı hafifletir

Zencefil, solunum hastalıklarını tedavi etmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalar, anti-inflamatuar özelliğini de ortaya koydu. Aktif bir bileşik olan Zerumbone, astımı rahatlatmaya yardımcı olur. Araştırmalar, allerjik hava yolu inflamasyonunun büyük ölçüde Th2 baskınlığından kaynaklandığını ve zencefilin bunu baskılayabildiğini göstermektedir.

Kilo vermenize yardımcı olabilir

Çalışmalar zencefilin kalori yakımına ve açlığı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Karaciğere koruma sağlar

Tüberkülozdan muzdarip insanlar hepatotoksisiteyi önlemeye yardımcı olduğundan zencefilden yararlanabilirler. Ayrıca, kadmiyumun önemli miktarda alınmasından dolayı karaciğere zarar veren kadmiyum zehirlenmesine karşı da koruma sağlar. Zencefil esansiyel yağı, obezite nedeniyle ortaya çıkan alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterir.

Kaynaklar: Haberturk.com, Gercekgundem.com, Youtube.com