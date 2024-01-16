ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti...

atv’de yayınlanan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi, sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın ayrılığıyla gündeme geldi. Dizinin ikinci sezonunda seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran yapım, yeni bir ayrılık haberiyle sevenlerini üzdü.

Dizinin senaryosunda önemli bir karakteri canlandıran Ozan Akbaba'nın ayrılığı, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Demirci, dizide canlandırdığı “Gardaşov” karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiş ve seyirciden tam not almıştı.

Oyuncunun ayrılığıyla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, yapımcılar tarafından yeni transferlerin yapılacağı da duyuruldu. Dizinin kadrosuna katılacak yeni oyuncuların kimler olacağı ise merak konusu oldu.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin ikinci sezonunda yaşanan bu flaş ayrılık, izleyiciler arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. Ancak yapımcılar, dizinin kalitesinden ödün vermeden yeni sezonun devam edeceğini belirtti.

Ozan Akbaba'nın ayrılığına üzülen seyirciler, dizinin yeni bölümlerinde neler olacağını merakla beklemeye başladı. Yapımcıların yapacakları yeni transferlerle dizinin kadrosunu nasıl şekillendirecekleri ise heyecanla bekleniyor.

DİZİYE İSMAİL DEMİRCİ'DE VEDA EDİYOR

Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği, Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in yazdığı diziden İsmail Demirci ayrılacak. Demirci dizide “Onbeşli” rolüne hayat veriyordu. Ekibe yakında ayrılan oyuncuların yerine yeni transferler de yapılacak.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin yeni bölümleri ve kadro değişiklikleriyle ilgili gelişmeleri takip etmek için atv ekranları ve dizi platformları takip edilebilir.