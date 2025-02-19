Sakarya Valiliği'nden Hava Uyarısı

Sakarya Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının 5 ve 8 derece aralığında düşeceği duyurusu yaparak uyardı.

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Sakarya Valiliği'nden Hava Uyarısı

Sakarya Valiliği tarafından hava durumuna ilişkin bir uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece düşeceği belirtilen duyuruda, vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya’da gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın yaşanacağını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında olacağını açıkladı. Bunun üzerine Sakarya Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin bugünden (19 Şubat Çarşamba) itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyretmesi beklenmekte olup; Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, bugün (Çarşamba) ve yarın (Perşembe) zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer yoğun ve kuvvetli olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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