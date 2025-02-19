Dünyaca Ünlü Rock Grubu Türkiye'de Konser Verecek

Dünyaca ünlü rock grubu Antimatter 26 ve 27 Şubat'ta Türkiye'de konser verecek.

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Dünyaca Ünlü Rock Grubu Türkiye'de Konser Verecek

Britanyalı ünlü progresif rock grubu Antimatter, 25'inci yılına özel olarak çıktığı turnede Türkiye'de de hayranlarıyla buluşacak.

Britanyalı progresif rock grubu Antimatter, 25. yılını kutlamak için çıktığı "An Electric Evening Of Antimatter XXV – A Tour Celebrating 25 Years of Music" başlıklı turnesi kapsamında Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak.

26-27 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

Grup, 26 Şubat'ta IF Beşiktaş Performance Hall'da, 27 Şubat'ta ise Ankara Kulüp Müjgan'da konser verecek.

Mick Moss tarafından 1998'de kurulan topluluk şarkılarıyla, rock dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

Bugüne kadar yayınladıkları 8 stüdyo albümü, sayısız turne ve sahne performanslarıyla geniş dinleyici kitlesine ulaşan grup, klasikleşmiş parçaların yanı sıra sahne performanslarıyla şarkılarını Türkiye'deki konserlerinde dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Konserin biletlerine "Biletix" ve "Bubilet" üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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