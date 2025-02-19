Bodrum'da Kaçak Hafriyat Faaliyetine Rekor Ceza

Bodrum'da mera alanında kaçak faaliyet yürüten işletmeye rekor ceza kesildi.

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Bodrum'da Kaçak Hafriyat Faaliyetine Rekor Ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki merada kaçak hafriyat yaptığı belirlenen firmaya 5 milyon liralık rekor ceza verildi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri Göltürkbükü Mahallesi'nde mera alanına kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulduğu, bölgeye kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

BÜTÜN MAKİNELER KALDIRILDI

Jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 136 dönümlük alandaki işletmeye ait makinelerin kaldırılmasını istedi.

İşletme tarafından kırma ve eleme makineleri ile tesise ait birçok ekipman bölgeden kaldırıldı.

İşletmeye, hazine arazisini işgal, kaçak hafriyat dökümü, çevreyi kirletme gibi suçlardan 5 milyon lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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