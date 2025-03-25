Sağanak Yağış Kırklareli ve Edirne'yi Etkisi Altına Aldı

Kırklareli ve Edirne illerinde sabah saatlerine gerçekleşen sağanak yağış, bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Kentte sabaha karşı başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri girişlerinde beklerken, bazıları da şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın ikindiye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışın bir süre etkisini yitirmesinin ardından gece yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Kaynak: AA