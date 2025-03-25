Karşıya Geçmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşamını Yitirdi

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Toprak, yaşamını yitirdi.

Karşıya Geçmek İsteyen Yaşlı Adam Yaşamını Yitirdi

Siirt'teki Şeyh El Hazin Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Toprak'a 10 YT 077 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Toprak, hayatını kaybetti.

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi’nde seyir halinde olan 10 YT 077 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Toprak’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toprak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Siirt Trafik kazası
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