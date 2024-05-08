Sadece Türkiye'de yetişiyor: Bu çiçeği koparmanın cezası 387 bin TL!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ‘Eber Sarısı’nın korunması için çalışmalar sürüyor. Endemik çiçeği koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL.

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen Türkiye’nin en değerli endemik bitki türlerinden biri olan ‘Eber Sarısı’nın korunması için jandarma ekipleri başlatılan devriye çalışması devam ederken, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı çalışmaları yerinde gördü.

Vali Yiğitbaşı, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile birlikte baklagillerin kraliçesi olarak bilinen, yeryüzünde sadece Eber Gölü’nün güneyinde yetişen ve mayıs ayının gelmesiyle çiçeklenen endemik tür Eber Sarısını inceledi. 80 cm’ye kadar boy alan, her bir çiçeğinden üç meyve çıkan ve bu yönüyle de yeryüzündeki 18 bin bitki türü içerisinde tek olma özelliğine sahip Eber Sarısı’nın korunmasının önemine değinen Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü’nün kente, Eber Sarısı’nın da göle çok yakıştığını söyledi.

Öte yandan, yetkililer çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezasının ise bu yıl 387 bin 141 TL olduğunu hatırlattı.

Kaynak: İHA

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