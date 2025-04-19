Sabah Kahvesinden Sonra Uyku Çökmesini Bir Çırpıda Silen Yöntem: Yorgunluğu Silip Götürüyor

Kahvede bulunan kafein, beyin fonksiyonlarını geçici olarak uyararak kişinin kendini daha dinç hissetmesini sağlıyor. Kafein, yorgunluk hissinden sorumlu olan adenozin adlı nörotransmitterin beyin reseptörlerine bağlanmasını engelliyor. Bu da doğal uykululuk hissini baskılıyor. Ancak kafeinin etkisi geçtikten sonra biriken adenozin aniden devreye giriyor ve kişi kendini daha da yorgun, bitkin hatta sinirli hissedebiliyor.

AÇ KARNINA İÇMEKTEN SAKININ

Özellikle aç karnına içilen kahve, kan şekeri dengesini bozarak bu durumu daha da kötüleştirebiliyor. Kafeinin neden olduğu ani enerji dalgalanmaları, öğleden sonra baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, halsizlik ve sinirlilik gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

KAFEİN ÇÖKÜŞÜNÜ ÖNLEMENİN 4 ETKİLİ YOLU

Kahve bağımlılığından kaynaklanan bu ani enerji düşüşünü en aza indirmek için bazı basit ama etkili adımlar atabilirsiniz. İşte uzmanların önerdiği yöntemler:

1. KAHVEYİ YİYECEKLERLE BİRLİKTE TÜKETİN

Aç karnına içilen kahve, kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olabilir. Bu da gün içinde yorgunluk hissini tetikleyebilir. Kahveyi kahvaltıdan sonra tüketmek, enerji seviyenizin daha dengeli kalmasına yardımcı olur.

2. BOL SU İÇİN

Kafein hafif bir idrar söktürücü (diüretik) etkiye sahip olduğundan, vücuttan sıvı kaybına neden olabilir. Kahve tükettiğinizde yanında mutlaka su veya elektrolit içeren içecekler içmek, bu kaybı telafi ederek yorgunluk hissini azaltır.

3. KALİTELİ UYKUYA ÖNCELİK VERİN

Yetersiz uyku, ertesi gün daha fazla kafeine ihtiyaç duymanıza yol açar. Bu da kısır bir döngüye sebep olabilir. Uyku kalitenizi artırmak için her gece en az 7 saat uyumaya, uyumadan önce ekranlardan uzak durmaya ve düzenli bir uyku rutini oluşturmaya özen gösterin.

4. DAHA HAFİF KAFEİN ALTERNATİFLERİNİ DENEYİN

Matcha ve yeşil çay gibi daha düşük kafein içeren içecekler, hem enerji verir hem de kafein kaynaklı çöküş riskini azaltır. Bu alternatifler, özellikle yoğun tempolu günlerde daha dengeli bir uyanıklık sağlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi