Arabanın Koltuk Başlıklarındaki Metal Çubuklar Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sürücülerin Yarısı Bilmiyor

Araç güvenliği denildiğinde akla ilk olarak hava yastıkları, emniyet kemerleri ve fren sistemleri gelir. Ancak otomobillerde çoğu kişinin farkında olmadığı, oldukça önemli bir güvenlik detayı daha bulunuyor. Koltuk başlıklarında yer alan metal çubukların gerçek işlevi ortaya çıktı. Birçok sürücünün yalnızca konfor için tasarlandığını düşündüğü bu parçalar, aslında hayati bir işlev üstleniyor.

1. GÜVENLİKTE SESSİZ KAHRAMAN

Koltuk başlıklarının içinden geçen metal çubuklar, özellikle arkadan çarpma gibi kazalarda devreye giriyor. Ani darbelerde başın hızla geriye savrulmasını engelleyerek, "kamçı etkisi" olarak bilinen boyun travmalarının önüne geçiyor. Doğru yükseklikte ayarlanmış bir başlık, sürücü ve yolcuların ciddi sakatlanmalardan korunmasına yardımcı oluyor.

2. AYARLANABİLİRLİK SAYESİNDE MAKSİMUM KONFOR

Bu metal çubuklar, yalnızca güvenlik değil aynı zamanda konfor için de önem taşıyor. Koltuk başlığının yüksekliğini ve açısını farklı boylardaki yolculara göre ayarlamak mümkün. Bu da uzun yolculuklarda daha rahat ve ergonomik bir oturuş sağlıyor.

3. HIRSIZLARA KARŞI EKSTRA KORUMA

Bazı araç modellerinde koltuk başlıklarında yer alan metal çubuklar, çıkarılmayı zorlaştıran özel kilit mekanizmalarına sahip. Bu sistem, hırsızlık gibi istenmeyen durumlara karşı ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi