Teninize En Uygun Parfümü Bulmanın 6 Altın Kuralı: İmza Koku Meğer Böyle Bulunuyormuş

Güzel bir koku, sizi anlatmanın en etkili yollarından biridir. Ancak her parfüm her tende aynı etkiyi bırakmaz. Beğenerek aldığınız bir parfüm, teninizle uyumlu değilse hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden doğru kokuyu bulmak için bazı temel ipuçlarını bilmek şart. İşte, imza kokunuzu seçerken dikkat etmeniz gereken 6 önemli püf nokta...

1. Cilt Tipinize Göre Seçim Yapın

Parfümün tende kalıcılığı, cilt tipine göre değişiklik gösterir. Kuru ciltler kokuyu daha çabuk saldığı için yoğun parfüm formülleri (EDP veya Parfum) daha uygun olabilir. Yağlı ciltlerde ise koku daha uzun süre kalır, bu yüzden daha hafif içeriklere (EDT gibi) yönelmek mantıklı olacaktır.

2. Kokunun Zamanla Değişeceğini Unutmayın

Parfümü sıktığınız anda duyduğunuz koku ilk izlenimdir. Ancak birkaç saat sonra, teninizle bütünleşerek gerçek kokusunu ortaya çıkarır. Bu yüzden parfümü bileğinizin iç kısmına sıkın ve birkaç saat bekleyin. Kalıcılığını ve hoşluğunu o süre sonunda değerlendirin.

3. Konsantrasyon Derecesine Dikkat Edin

Parfümlerin üzerinde yer alan terimler, kokunun yoğunluğu hakkında bilgi verir:

Eau de Cologne: En hafif ve kısa süreli seçenek.

Eau de Toilette (EDT): Günlük kullanım için ideal.

Eau de Parfum (EDP): Yoğun ve kalıcı bir etki sağlar.

Parfum / Extrait: En yüksek esans oranına sahip, güçlü formül.

4. Burnunuzu Yormayın

Parfüm denemesi yaparken sayıyı abartmamak önemli. Aynı gün içinde 3-4 kokudan fazlasını denemek, burnunuzun koku ayırt etme yetisini azaltabilir. Daha fazla denemek istiyorsanız aralarda kahve çekirdeği koklamak, koku algınızı sıfırlamaya yardımcı olur.

5. Mevsim ve Tarza Uygun Kokular Tercih Edin

Mevsimsel seçimler, doğru kokuya ulaşmada büyük rol oynar. Yaz aylarında narenciye, su notaları ve hafif çiçeksi kokular tercih edilirken; kışın daha yoğun, baharatlı, odunsu ya da vanilyalı kokular ön plana çıkar. Kendi stilinizle mevsim uyumunu birlikte düşünerek seçim yapın.

6. Parfüm Deneyeceğiniz Günü Özel Ayırın

Parfüm alışverişine çıkacağınız gün mümkünse vücudunuzda başka bir koku olmasın. Cilt temiz ve nötr olmalı ki denediğiniz kokunun gerçek etkisini anlayabilesiniz. Parfüm, temiz tene sıkıldığında kendini en doğru şekilde gösterir.

Kaynak: Haber Merkezi