Sözünün Eri Burçlar Belli Oldu! Her Ne Pahasına Olursa Olsun Gerçekleştiriyorlar

Günlük yaşamda pek çok kişi hem kendine hem çevresindekilere sözler verir. Ancak bu vaatlerin ne kadarı tutuluyor, orası tartışmalı. Kimileri için verilen söz, yalnızca bir niyet beyanıyken; kimileri için ise kişilikle özdeşleşen bir sorumluluk anlamına geliyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, söz verdiğinde asla geri adım atmayan burçları açıkladı.

İTİBARLARINI BİLE AYAKLAR ALTINA ALIRLAR

Yay burcu insanları, çevresinde güvenilir ve iyi biri olarak tanınmak ister. Bu nedenle birine söz verdiklerinde, onu yerine getirmek için adeta seferber olurlar. Hatta bazen bu durum, kendi çıkarlarının bile önüne geçer. Onlar için itibarı zedeleyecek bir duruma düşmek, söz vermemekten bile daha kötüdür.

KRALİYET GURURUNA ASLA LAF ETTİRMEZLER

Aslan burcu için onur her şeyin önündedir. Verdiği bir sözü tutmamak, kendi içlerindeki "kraliyet onuru" ile çelişmek anlamına gelir ve bu da onlar için kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden, sözlerini yerine getirmek adına ellerinden gelen her yolu dener, kolay kolay verdikleri vaadi askıda bırakmazlar.

AZ KONUŞUR, ÇOK ŞEYİ YERİNE GETİRİR

Boğa burçları genellikle kolay kolay söz vermez. Onlar için gereksiz taahhütler, hem yorucu hem de anlamsızdır. Ancak bir söz verdilerse, onu gerçekleştirmek için gereken tüm sabrı ve kararlılığı sergilerler. Çünkü Boğa, boş vaatlerle güven zedelemenin getireceği sonuçları iyi bilir.