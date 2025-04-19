Bu İşe Başlayacaklar Dikkat! Acı Tablo Ortaya Çıktı: En Çok O Sektör Kepenk İndirdi

EN FAZLA ŞİRKET İSTANBUL’DA KURULDU

Mart ayında kurulan şirketlerin yüzde 86,5’i limited, yüzde 11,4’ü anonim, yüzde 2,1’i ise kooperatif olarak kayıtlara geçti. En fazla şirket İstanbul’da kuruldu; onu Ankara ve İzmir takip etti.

Gerçek kişi ticari işletmelerde ise mart ayında artış gözlenirken, yılın ilk çeyreği genelinde bu grupta yüzde 12,3’lük bir kapanış düşüşü dikkat çekti.

Öte yandan mart ayında kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin çoğunluğu Türkiye, Çin ve İran ortaklığıyla kuruldu. Yabancı sermaye oranı bu şirketlerde yüzde 80,1’e ulaştı.