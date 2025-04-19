Bu İşe Başlayacaklar Dikkat! Acı Tablo Ortaya Çıktı: En Çok O Sektör Kepenk İndirdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılının ilk üç ayına ait şirket kuruluş ve kapanış verilerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde kurulan şirket sayısında düşüş yaşanırken, kapanan şirketlerde artış dikkat çekti.
2025’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 3,6 oranında gerilerken, kapanan şirket sayısında yüzde 5,6’lık bir artış görüldü. Kooperatif kapanışları da yüzde 1 oranında yükseldi.
1 AYDA BİN 932 ŞİRKET KEPENK İNDİRDİ
Mart ayında ise 1.932 şirket faaliyetlerine son verdi. Aynı dönemde kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya göre yüzde 41,5 oranında düştü.
TİCARET SEKTÖRÜ AĞIR DARBE ALDI
Özellikle toptan ve perakende ticaret sektörü, hem kurulan hem kapanan şirketlerde ilk sırada yer aldı. Kapanan işletmelerin büyük bir bölümü bu sektörde faaliyet gösteriyordu. Ayrıca imalat ve inşaat sektörlerinde de dikkat çeken kapanışlar yaşandı.
EN FAZLA ŞİRKET İSTANBUL’DA KURULDU
Mart ayında kurulan şirketlerin yüzde 86,5’i limited, yüzde 11,4’ü anonim, yüzde 2,1’i ise kooperatif olarak kayıtlara geçti. En fazla şirket İstanbul’da kuruldu; onu Ankara ve İzmir takip etti.
Gerçek kişi ticari işletmelerde ise mart ayında artış gözlenirken, yılın ilk çeyreği genelinde bu grupta yüzde 12,3’lük bir kapanış düşüşü dikkat çekti.
Öte yandan mart ayında kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin çoğunluğu Türkiye, Çin ve İran ortaklığıyla kuruldu. Yabancı sermaye oranı bu şirketlerde yüzde 80,1’e ulaştı.