Prof. Dr. Orhan Şen aşırı sıcakların döneceği günü açıkladı: Tekrar 40’lı derecelere çıkma ihtimali var

Tahminlere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Nemin de etkisiyle sıcaklık özellikle İstanbul, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde daha da fazla hissedilecek.

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Prof. Dr. Orhan Şen aşırı sıcakların döneceği günü açıkladı: Tekrar 40’lı derecelere çıkma ihtimali var

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

'ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN HAVA ISINACAK'

CNN Türk'te yer alan habere göre; Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artacağını belirtti.

Şen'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Çarşamba günü risk oluşturacak düzeydeydi. Salı gününe kadar ortalamalara gelecek sıcaklık. Çarşamba günü ısınma başlıyor. Perşembe ve cuma günü bir sıcak hava dalgası geliyor. Geçen haftanın bir tık altında. Tekrar 40’lı derecelere çıkma ihtimali var. Cuma İstanbul’da, cumartesi iç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde de yükselecek. Orman yangınlarına dikkat etmemiz gerekiyor.

Bugün rüzgar olduğu için hissedilen sıcaklık düşük. Çarşamba, perşembe günü nem artıyor. Eyyam-ı Bahur-u Araplar kullanır, bunun Türkçesi sıcak hava dalgasıdır."

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