Paris Yok, Londra Yok... 200 Bin Kişi Seçti, İşte Dünyanın En İyi 10 Şehri

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Turizm ve seyahat endüstrisinin en prestijli referanslarından biri kabul edilen Travel + Leisure "Dünyanın En İyileri" ödüllerinin sonuçları açıklandı. Toplamda 207 bin okuyucunun oylarıyla şekillenen dev ankette, rakiplerini geride bırakan Meksika’nın tarihi şehri San Miguel de Allende dünyanın en iyi şehri unvanını kazandı. Kültür seyahatlerinin gözdesi olan Avrupa kentleri ilk 10’un dışında kalırken, listenin üst sıralarına Meksika ve Asya turları damga vurdu.

KÜLTÜR VE MİMARİNİN ZİRVESİ: SAN MIGUEL DE ALLENDE

Meksika’nın Guanajuato bölgesinde yer alan ve rengarenk kolonyal dönem mimarisiyle büyüleyen San Miguel de Allende, canlı sanat ortamı ve korunmuş tarihi dokusuyla gezginlerin favorisi oldu. Canlı sokakları, zengin gastronomisi ve özgün yerel kültürü sayesinde 200 binden fazla katılımcının oylarını toplayarak dünyanın bir numaralı seyahat rotası seçildi.

Listede Meksika'nın bir diğer gözde destinasyonu Oaxaca da kendine ilk 5'te yer buldu.

İLK 5’E ASYA ŞEHİRLERİ DAMGASI

Okuyucu oylaması, küresel turizm trendlerinin Asya kıtasına doğru kaydığını bir kez daha tescilledi. Dünyanın en iyi ilk 5 şehri sıralamasında, iki Meksika kentinin arasına Asya'nın mistik ve kültürel durakları yerleşti. Dünyanın en iyi ilk 10 şehri şu şekilde sıralandı:

San Miguel de Allende, Meksika

Kyoto, Japonya

Chiang Mai, Tayland

Hoi An, Vietnam

Oaxaca, Meksika

Bangkok, Tayland

Kudüs, İsrail

Siem Reap, Kamboçya

Mexico City, Meksika

Tokyo, Japonya

AVRUPA LİSTESİNDE FLORANSA LİDER AMA...

Anketin en büyük sürprizi ise Avrupa şehirlerinin küresel ligde gerilemesi oldu. Klasik turizmin kalesi olarak görülen Avrupa kıtasının kendi içindeki zirvesine İtalya’nın Rönesans kenti Floransa oturdu. Ancak Floransa'nın dünya genel listesinde ancak 13. sırada kendine yer bulabilmesi, Avrupa destinasyonları için beklenmedik bir sonuç olarak yorumlandı.

Avrupa'nın en iyi şehirleri listesinde Floransa'yı sırasıyla şu şehirler takip etti:

Prag (Çekya)

Salzburg (Avusturya)

Krakow (Polonya)

Porto (Portekiz)

Ljubljana (Slovenya)

Roma (İtalya)

Funchal (Portekiz)

Bruges (Belçika)

Sevilla (İspanya)

Avrupa listesinin devamında ise seyahat severlerin vazgeçilmezleri olan Viyana, Lizbon, Madrid, Siena ve Budapeşte yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi