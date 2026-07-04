İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü

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Meteoroloji ve AKOM'un günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı 27 dereceye kadar düşerken, birçok ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

BAZI İLÇELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, özellikle Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde ise kanalizasyon hattının patlaması sonucu caddeyi su bastı. Bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken ekipler olumsuzluklara müdahale etti.

2 AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.

YAĞIŞ AKŞAMA KADAR SÜRECEK

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre sağanak yağış gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek.

Öğle saatlerinden itibaren yağışın bazı bölgelerde gök gürültülü ve kuvvetli şekilde görülebileceği, akşam saatlerinde ise etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Pazar günü ise kent genelinde yeniden güneşli havanın hakim olması öngörülüyor.

VALİLİK VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini hatırlattı.

Açıklamada kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla rüzgar esmesinin beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA-İHA