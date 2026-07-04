İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü

Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak İstanbul'da etkisini gösterdi. Birçok ilçede cadde ve sokaklar su altında kalırken, yetkililer yağışın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceğini belirterek sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji ve AKOM'un günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı 27 dereceye kadar düşerken, birçok ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

BAZI İLÇELERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü - Resim : 1

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, özellikle Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü - Resim : 2

Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü - Resim : 3

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde ise kanalizasyon hattının patlaması sonucu caddeyi su bastı. Bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken ekipler olumsuzluklara müdahale etti.

2 AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü - Resim : 4

Şişli Dolapdere'de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.

YAĞIŞ AKŞAMA KADAR SÜRECEK

İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü - Resim : 5

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre sağanak yağış gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek.

İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü - Resim : 6

Öğle saatlerinden itibaren yağışın bazı bölgelerde gök gürültülü ve kuvvetli şekilde görülebileceği, akşam saatlerinde ise etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Pazar günü ise kent genelinde yeniden güneşli havanın hakim olması öngörülüyor.

VALİLİK VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul'da Sağanak Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü - Resim : 7

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini hatırlattı.

Açıklamada kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla rüzgar esmesinin beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA-İHA

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