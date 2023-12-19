Deniz-Şahinkaya davasında karar

Oyuncular Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan davada karar çıktı. Burak Deniz, darp ve hakaretle suçlanıyordu.

Son Güncelleme:
Deniz-Şahinkaya davasında karar

Geçen yıl, Adana Altın Koza Film Festivali sırasında Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi arasında yaşanan, mahkemeye taşınan davada karar çıktı. Burak Deniz, Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkemenin gerekçeli kararında Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya'nın arkadaşı Necmi Deniz Akıncı'ya karşı "Basit Yaralamaya Teşebbüs" suçundan TCK'nın 86/2, 35/2, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamasında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine karar verildiği belirtildi.

İNDİRİM YAPILMADI

Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'ya yönelik tehdit ve hakaret suçlamalarından da TCK'nın 125/1-4, 106/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının da sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ettiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda ayrıca Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'nın itiraz etmesi halinde mahkemede duruşma açılacağı, sanık Burak Deniz tarafından itiraz edildiğinde ise 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağı, genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği aktarıldı.

Etiketler
Dava Mahkeme
Son Güncelleme:
Muğla ve Aydın'da doğal olarak yetişiyor, besin değeri oldukça yüksek: 1 tanesi bile cilt siğillerinin düşmanı! Doğal olarak yetişiyor: 1 tanesi bile cilt siğillerinin düşmanı
Ocak ayında paraya boğulacak 3 burç! Piyango çıkmış gibi olacaklar Ocak ayında paraya boğulacak 3 burç! Piyango çıkmış gibi olacaklar
Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç
Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı