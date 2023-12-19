Deniz-Şahinkaya davasında karar

Geçen yıl, Adana Altın Koza Film Festivali sırasında Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi arasında yaşanan, mahkemeye taşınan davada karar çıktı. Burak Deniz, Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkemenin gerekçeli kararında Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya'nın arkadaşı Necmi Deniz Akıncı'ya karşı "Basit Yaralamaya Teşebbüs" suçundan TCK'nın 86/2, 35/2, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılamasında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine karar verildiği belirtildi.

İNDİRİM YAPILMADI

Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'ya yönelik tehdit ve hakaret suçlamalarından da TCK'nın 125/1-4, 106/1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının da sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ettiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda ayrıca Nilperi Şahinkaya ve Necmi Deniz Akıncı'nın itiraz etmesi halinde mahkemede duruşma açılacağı, sanık Burak Deniz tarafından itiraz edildiğinde ise 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağı, genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği aktarıldı.