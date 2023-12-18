Muğla ve Aydın'da doğal olarak yetişiyor, besin değeri oldukça yüksek: 1 tanesi bile cilt siğillerinin düşmanı!

Muğla ve Aydın yöresinde doğal olarak yetişen Dağ Çileği mevsimi geldi.

Zincir marketlerin yanında vatandaşlar tarafından toplanarak küçük plastik kaseler içinde pazarda satılan Dağ Çileği’nin tazesi de kurusu da şifa deposu.

VÜCUDU KORUYOR

İHA'nın aktardığı habere göre, dağ çileğinin en önemli özelliği ciltteki siğil ve aknelere iyi gelmesi. Bunun yanında idrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı etkisi bulunuyor. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküp, ateş düşürürken, antioksidan özellikleri sayesinde dağ çileği gripten kansere kadar birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan dağ çileği, bu sayede damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi birçok kalp ve damar hastalığından da vücudu koruyor.

DAĞ ÇİLEĞİ

Dağ çileğinin anavatanı Avrupa ve Asya'dır. Türkiye'de Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde doğal olarak yetişir.

Dağ çileği, C vitamini, A vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Bu nedenle, sağlığa birçok faydası olduğu bilinmektedir.

Dağ çileği faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini içeriği sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur,

- Kansere karşı koruyucu etki gösterir: Antioksidan içeriği sayesinde, kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir,

- Kalp sağlığını korur: Potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar: Lif içeriği sayesinde, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Cildin sağlıklı kalmasını sağlar: C vitamini içeriği sayesinde, cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Dağ çileği, taze olarak tüketilebildiği gibi, reçel, marmelat, komposto ve şurup gibi ürünlerde de kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem