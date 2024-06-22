Niğde'de görüldü, endişeye yol açtı: Sadece geceleri hareket ediyor!

Niğde'de sadece geceleri hareket eden 'Sarıkız Örümceği' görüldü. Endişeye yol açan 'Sarıkız Örümceği', et parçalarını kolayca koparıp yiyebildiği biliniyor.

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Niğde'de görüldü, endişeye yol açtı: Sadece geceleri hareket ediyor!

Niğde'nin Çamardı ilçesinde havaların ısınması ile ortaya çıkan 'Sarıkız' cinsi örümcekler endişeye yol açıyor.

Et parçalarını kolayca koparıp yiyebildiği bilinen 'Sarıkız' cinsi örümceklerin sıcak havalarla birlikte sıklıkla görülmesi üzerine vatandaşlar yetkililerden ilaçlama ile çözüm istedi.

GECELERİ HAREKET EDİYOR

Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği, güçlü çeneleri nedeniyle ısırdıkları insanlara zarar verdiği ancak zehirli olmadığı da biliniyor.

Niğde'de görüldü, endişeye yol açtı: Sadece geceleri hareket ediyor! - Resim : 1

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ

Sarıkız örümceği, Solifugae takımına ait bir eklembacaklı türüdür. Halk arasında böğ veya böyü olarak da bilinir. Görünüşleri örümceklere benzer, fakat örümceklerden daha büyük ve daha hızlı hareket edebilirler.

Sarıkız Örümceği'nin İnsanlara Zararları:

- Sarıkız örümceklerinin ısırıkları genellikle insanlara ölümcül değildir. Fakat ısırıkları oldukça ağrılı olabilir ve ısırık bölgesinde şişlik, kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir,

- Bazı kişilerde sarıkız örümceği ısırığına alerjik reaksiyon görülebilir. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında kurdeşen, nefes darlığı ve anafilaksi yer alabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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