Nesli tükenmekte, Elazığ'da görüntülendi!

Elazığ'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender yiyecek arayışının ardından yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.

KORUMA ALTINDA BULUNAN TÜRLER ARASINDA

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

SARI BENEKLİ SEMENDER

Sarı benekli semender, 20-25 cm uzunluğunda, ince ve uzun bir semenderdir. Sırtı yeşil, sarı veya kahverengi renktedir ve üzerinde küçük, sarı benekler bulunur. Karnı beyaz veya krem rengindedir.

Sarı benekli semender, sulak alanlarda yaşar. Nehirlerin, derelerin ve göllerin kenarlarında, genellikle orman kenarlarında bulunur. Gündüzleri kayaların altında veya bitkilerin arasında saklanır, geceleri ise avlanmaya çıkar.

Sarı benekli semender, etçil bir hayvandır. Sümüklü böcek, küçük tırtıllar, örümcekler ve diğer küçük böceklerle beslenir.

Kaynak: Gerçek Gündem