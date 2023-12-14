İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi

Geleneksel yemekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi olan TasteAtlas, yayınladığı "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesinde karalahana çorbasına da yer verdi. Çorba, en kötü 100 yemek arasında yedinci oldu.

Makalede, geleneksel bir Türk çorbası olduğu vurgulanan lahana çorbasının içerik ve tarifi de paylaşıldı.

KAYMAKLI KAYISI DA LİSTEYE GİRDİ

Öte yandan listeye giren bir diğer Türk yemeği de kaymaklı kayısı tatlısı oldu.

Tatlı, listede elli dokuzuncu sıraya yerleşti.