İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi
Otantik yemek tarifleri, yemek eleştirmeni incelemeleri ve yemekler hakkında araştırma makalelerinin bulunduğu TasteAtlas sitesinde, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez yemeği karalahana çorbası, dünyanın en kötü yedinci yemeği seçildi.
Geleneksel yemekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi olan TasteAtlas, yayınladığı "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesinde karalahana çorbasına da yer verdi. Çorba, en kötü 100 yemek arasında yedinci oldu.
Makalede, geleneksel bir Türk çorbası olduğu vurgulanan lahana çorbasının içerik ve tarifi de paylaşıldı.
KAYMAKLI KAYISI DA LİSTEYE GİRDİ
Öte yandan listeye giren bir diğer Türk yemeği de kaymaklı kayısı tatlısı oldu.
Tatlı, listede elli dokuzuncu sıraya yerleşti.
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