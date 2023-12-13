Pilav yaparken herkes aynı hatayı yapıyor! Bulgurun lezzeti kaçıyormuş

Aşçılara göre bulgur pilavı yaparken bulguru pirinç gibi yıkamamak gerekiyor. Bazı ev hanımları ise bulguru suda bekletiyor. Oysa bu çok zararlı. Bulgurun hem besin değerini yok ediyor hem lezzetini.

Peki bulgur neden yıkanmaz?

Bulgurun yıkanmamasının nedeni, buğdayın dış kabuğunun öğütme işlemi sırasında ayrılması ve bu nedenle yıkanması gerekmemesidir. Bulgur, öğütüldükten sonra işlenmiş bir ürün olduğu için yıkama işlemine ihtiyaç duymaz.

Yani marketlerden satın aldığınız bulgurun yıkanması doğru bir davranış değildir.

Malzemeler



2 su bardağı iri pilavlık bulgur

4 su bardağı sıcak su

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük soğan

2 domates (Küp doğranmış)

Tuz

1 kahve fincanı yeşil mercimek



Yeşil Mercimekli Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?



Küçük bir tencerede mercimeği hafif diri olacak şekilde haşlayın.

Pilavı pişireceğiniz tencerede yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağıyla birlikte yumuşayana kadar kavurun.

Küp doğranmış domatesleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Bulguru ekleyin ve 5 dakika daha kavurduktan sonra 3 bardak sıcak suyu, haşlayıp süzdüğünüz yeşil mercimeği ve tuzunu ilave edin.

Birkaç taşım kaynattıktan sonra ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın. Bulgur suyunu çekene kadar pişirin ve 10 dakika kadar demlendirin.

Yeşil mercimekli bulgur pilavını, ızgara köfte ve patlıcan turşusu ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Kaynak: Lezzet.com.tr