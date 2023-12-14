Denizli'de yetiştirildi, dünyanın ambarı oldu: Vücudu koruyor ve 1 tutamı yemeklerde lezzeti coşturuyor!

Dünyanın kekik üretiminin yüzde 75’i Türkiye’den karşılanıyor. Denizli 200 bin dekarlık üretim alanıyla yurdun kekik üretiminin yüzde 90’ından fazlasını tek başına karşılıyor.

Kekik hasadına ilişkin İHA'ya konuşan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Kekiğin kullanım alanı çok geniş. Dünyanın en ünlü et restoranlarında Denizli kekiğinin kullanıldığını biliyoruz. Ülkemizin yıllık kekik ihracatı 55 milyon dolar seviyesinde. Kekik üretiminde işin mutfağında Denizli’nin lider olduğunu görüyoruz" dedi.

KEKİK

Kekik, Akdeniz iklimine özgü bir bitkidir. Türkiye'de hemen her yerde yetişir. Kekiğin ana vatanı Anadolu'dur.

Kekik, aromatik bir bitkidir. Keskin, tatlı ve baharatlı bir kokusu vardır. Kekik, yemeklerde baharat olarak kullanılır. Et, tavuk, balık, sebze yemekleri ve çorbalara kekik katılır. Kekik, ayrıca çay olarak da içilir. Kekik çayı, soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kekik, ayrıca antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Kekik, yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Kekik, yemeklerde ve çorbalarda baharat olarak kullanmak için kurutulur. Kekik, ayrıca taze olarak da kullanılabilir. Kekik, salatalara, soslara ve garnitürlere katılabilir.

Kekik, sağlık açısından da faydalı bir bitkidir. Kekik, antiseptik, antibakteriyel, antifungal, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Kekik, solunum yolu hastalıklarına, sindirim sistemi hastalıklarına, alerjilere, cilt hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu etki gösterir.

Kekik, tıbbi amaçlar için de kullanılır. Kekik, soğuk algınlığı, grip, bronşit, astım, alerji, mide bulantısı, kusma, ishal, mide ekşimesi, reflü, hazımsızlık, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, cilt yaraları, egzama, sedef hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Kekiğin faydaları şunlardır:

- Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir: Kekik, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde öksürük, boğaz ağrısı, bronşit, astım gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kekik çayı, balgam söktürücü ve bronşları açıcı etkiye sahiptir,

- Sindirim sistemini destekler: Kekik, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri sayesinde mide bulantısı, kusma, ishal, mide ekşimesi, reflü, hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir. Kekik, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kekik, antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır,

- Alerjilere karşı koruyucu etki gösterir: Kekik, antihistaminik özellikleri sayesinde alerjilere karşı koruyucu etki gösterir. Saman nezlesi, alerjik astım gibi alerjik hastalıklarda faydalı olabilir,

- Cilt sağlığını destekler: Kekik, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır. Egzama, sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

- Kanser riskini azaltabilir: Kekik, antioksidan özellikleri sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar, kekik tüketiminin bazı kanser türlerinin (özellikle mide, kolon ve akciğer kanseri) riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem