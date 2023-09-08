Nesli tükenme tehlikesi altında, Elazığ'da ortaya çıktı!

Afrika da yaşadığı bilinen nadirde olsa Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde ortaya çıktı.

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Nesli tükenme tehlikesi altında, Elazığ'da ortaya çıktı!

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Gemici köyünde gece saatlerinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi, görüntülendi.

Köylüler tarafından el feneri ile görüntülenen oklu kirpi arazide gezdikten sonra gözden kayboldu.

OKLU KİRPİ

Oklu kirpi, Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşayan, kemiriciler takımına mensup bir memeli türüdür. Bilimsel adı Hystrix'tir. Oklu kirpiler, 20-30 cm boyunda ve 5-15 kg ağırlığında olabilirler. Vücutları, içi boş, sivri dikenlerle kaplıdır. Bu dikenler, düşmanlarından korunmak için kullanılır. Oklu kirpiler, dikenler sayesinde yırtıcılardan kaçabilir veya yırtıcıların saldırısını püskürtebilirler.

Nesli tükenme tehlikesi altında, Elazığ'da ortaya çıktı! - Resim : 1

Oklu kirpiler, gececil hayvanlardır. Gündüzleri uyuyup dinlenirler, geceleri ise beslenirler. Otçul olarak beslenen oklu kirpiler, meyve, sebze, böcek ve solucan gibi çeşitli yiyecekleri tüketirler.

Oklu kirpiler, tek eşli hayvanlardır. Çiftleşme dönemi sonbahardadır. Dişi oklu kirpi, bir seferde 1-6 yavru doğurur. Yavrular, doğumdan kısa bir süre sonra dikenler çıkarırlar.

Oklu kirpiler, Türkiye'de de yaşar. Ülkemizde yaşayan oklu kirpi türü, Hystrix indica'dır. Oklu kirpilerin dikenleri, savunma amaçlı kullanılır ve hiçbir zaman fırlatılmaz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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