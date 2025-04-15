Ne Masraf Ne Tadilat Ne İnşaat Tozu! İç Mimar Evin Havasını Baştan Aşağı Değiştirecek 3 Küçük Dokunuşu Açıkladı

Evinizi güzelleştirmek için büyük tadilatlara ihtiyaç yok. Bazen yalnızca birkaç dikkatli dokunuş, yaşam alanınızın hem estetik görünümünü hem de konforunu önemli ölçüde artırabilir. Ünlü iç mimar ve tasarımcı Dara Huang, ev dekorasyonunda sıkça yapılan fakat çoğu zaman fark edilmeyen üç önemli yanlışa dikkat çekerek, sade ama etkili önerilerini paylaştı.

1. BOŞ DUVARLAR EVİN RUHUNU EKSİLTİYOR

Huang’a göre evin karakterini yansıtan en önemli alanlardan biri duvarlar. Tamamen boş bırakılan duvarlar, evin ruhunu eksik bırakabiliyor. Bunun yerine, tablolar, aynalar, raflar ya da dekoratif çıtalar gibi detaylarla duvarlara hareket kazandırmak mümkün. "İyi tasarım detaylarda saklıdır" diyen Huang, boş duvarların aslında kaçırılmış birer tasarım fırsatı olduğunu vurguluyor.

2. EVİ DAĞINIK BIRAKMAYIN

Evlerde sıkça karşılaşılan bir diğer hata ise dağınıklığın göz önünde bırakılması. Huang, "Dağınıklığın açıkta kalmasına asla izin vermem" diyerek düzenin önemine dikkat çekiyor. Pratik ve estetik bir çözüm sunan dekoratif sepetler, hem düzen sağlıyor hem de mekana stil katıyor. Banyo, salon ya da yatak odası fark etmeksizin bu yöntemle her alan daha şık ve derli toplu görünebilir.

3. IŞIK KAYNAĞI OLARAK SADECE AVİZEYE BAĞLI KALMAYIN

Aydınlatma konusu da Huang’ın üzerinde durduğu önemli bir başlık. Sadece tavandan gelen tek bir ışıkla yetinmenin ortamın atmosferini zayıflattığını belirtiyor. Onun önerisi ise katmanlı bir aydınlatma planı oluşturmak. Masa lambaları, aplikler, ayaklı lambalar ve raf altı aydınlatmalarla desteklenen ışık düzeni, evinizi çok daha sıcak ve davetkar bir hale getiriyor. Sarkıt lambalar kullanılabilir ancak onların da mutlaka dekoratif bir değeri olmalı.

Kaynak: Haber Merkezi