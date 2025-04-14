Kediye Altın Diş Yapıldı

Zonguldak’ta bir kedinin kırılan dişinin yerine, sahibinin isteği üzerine altın diş yapıldı. Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, bu uygulamanın daha önce kayıtlara geçmediğini ve ilk olabileceğini söyledi.

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Kediye Altın Diş Yapıldı

Zonguldak’ta bir kedinin kırılan dişi, sahibinin isteği üzerine 1,4 gram altın kullanılarak tedavi edildi. Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan tarafından yapılan kanal tedavisinin ardından, geçici dolgu yerine altın kaplama tercih edildi. Alkan, kedinin dişinde pulpa ve sinirlerin açık olduğunu tespit ettikten sonra gerekli işlemleri uyguladıklarını belirterek, “Hasta sahibine metal mi, altın mı diye sorduk. Altını tercih etti, biz de altından bir kalıp oluşturduk” dedi. Kullanılan altının ağırlığının 1.2 ila 1.4 gram arasında olduğunu da ekledi.

Veteriner Alkan, altın diş uygulamasının Türkiye’de kedilerde ilk olabileceğini ifade ederek, “Bu tür bir uygulama literatürde geçmiyor. Belki yapılmıştır ama kayda geçmemiştir” diye konuştu. Tedavi sonrası kedinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu, ısırma ve tutma fonksiyonlarını sorunsuz şekilde yerine getirdiğini söyledi. Alkan, altının uyumlu ve hafif bir malzeme olmasının tedaviye katkı sunduğunu vurguladı: “Bir buçuk hafta geçti ama hiçbir sorun yaşamıyor. Hayatına normal şekilde devam ediyor.”

Kaynak: İHA

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