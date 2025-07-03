Meksika’da Dev Panda Xin Xin İçin 35. Yaş Günü Kutlaması

Meksika'nın başkenti Meksiko’da yaşayan dev panda Xin Xin, 35. doğum gününü özel bir etkinlikle kutladı.

Meksika’da Dev Panda Xin Xin İçin 35. Yaş Günü Kutlaması
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Chapultepec Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen kutlamalara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte geleneksel aslan dansı sahnelendi, panda temalı sanat çalışmaları sergilendi ve Xin Xin için özel bir doğum günü pastası hazırlandı.

Meksika’da Dev Panda Xin Xin İçin 35. Yaş Günü Kutlaması - Resim : 1

Xin Xin, 1 Temmuz 1990’da, Çin hükümetinin 1975 yılında Meksika’ya hediye ettiği dev pandalar Ying Ying ve Pe Pe’nin soyundan gelen bir nesilde dünyaya geldi. Bu özel gün, hem hayvanat bahçesi ziyaretçileri hem de hayvan severler için anlamlı bir kutlamaya dönüştü.

Kaynak: DHA

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