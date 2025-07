Sessiz Kâbus Marmara’da: Uzman İsim İl İl Açıkladı! 'Büyük Deprem Kapıda'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Gemlik’te bir gün arayla 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Bu sarsıntılar kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Yalova ve İstanbul’da da paniğe neden oldu. Olası büyük Marmara depremi yeniden gündeme gelirken, deprem kuşağındaki Şahinyurdu bölgesinin büyük çaplı yıkıcı depremler üretme potansiyelinin sınırlı olduğu belirtildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu hatırlattı. 6 Şubat depremlerinin izlerinin hala devam ettiğini ifade eden Yıldız, “2 gündür yaşadığımız depremler, insanların hissettiğine bakılırsa 3 tane deprem yaşadık diyebiliriz. Ancak Temmuz'un 1'inde toplam 8 adet deprem meydana geliyor. 2 Temmuz tarihinde de yine akşam saatlerine kadar toplam 6 adet, toplamda 14 deprem meydana geliyor” dedi.

'DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR'

Depremlerin hangi noktada oluştuğunun önemli olduğunu ifade eden Yıldız, “Deprem çözümlerine baktığımız zaman, depremin olduğu bölge, Gemlik Şahinyurdu bölgesinde ve dar bir bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Depremlerin mekanizma çözümlerine baktığımız zaman da eğim atımlarının normal faylar üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bakarsak çok büyük, yıkıcı depremler üretebilme potansiyeli olmayan bir bölge. Ancak bu depremlerin devamı gelebilir. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın" ifadelerini kullandı

'BÜYÜK MARMARA DEPREMİ HER AN OLABİLİR'

Marmara Bölgesi için hala büyük bir deprem tehdidinin sürdüğünü vurgulayan Mehmet Yıldız, şunları aktardı: "Bizi korkutan büyük Marmara depremi. 17 Ağustos Gölcük depreminden sonra artık daha batıda, Marmara'da bir deprem bekleniyor. Yine 1065 yılında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kolu olan Geyve, Mekece, İznik Gölü'nün güneyinden ve Gemlik merkezinden batıya doğru devam eden bir orta kolu var. Burada oluşabilecek bir deprem. Yakın tarihte 1065 yılında bir deprem gerçekleşiyor. Tekrarlama periyodu 1000 yıl. Özetle her an olabilir. Deprem bugün de olsa 10 sene sonra da olsa dünyanın yaşı göz önünde bulundurulduğunda, bu her an anlamına geliyor.”

İL İL SIRALADI

1855 yılında Bursa’yı etkileyen büyük depreme de değinen Yıldız, "Bursa'yı yine etkileyebilecek olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu var. Burada da hepimizin yakından bildiği 1855 depremleri var. 41 gün ara ile depremler oluyor, ciddi yıkımlara sebebiyet veriyor. Bu 3 fayda da oluşabilecek depremler, bölgemizi etkilemekte. Sadece Bursa olarak değil, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir'i, Çanakkale'yi dahil edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK DEPREM DAHA DA YAKLAŞTI'

Gemlik bölgesindeki depremlerin hidrojeotermal bir kaynağa bağlı olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Depremin olduğu lokasyon ve fayın tipine baktığımız zaman, Eosen volkanizmasına bağlı, hidrojeotermal kökenli olduğu söylenebilir. Gemlik merkezde sıcak su çıkışları var. Bu suların son 1 ayda sıcaklıkları göz önünde bulundurulsa gerilmenin daha arttığını, büyük depremin biraz daha yaklaştığını, bu gerilmenin 2 gündür yaşadığımız depremleri tetiklediğini söyleyebiliriz" diye belirtti.

Yıldız, Gemlik’teki depremlerin ardından halkın binalarında gerekli kontrolleri yapması gerektiğini söyleyerek, "Bu depremlerden sonra yapılarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Kolon ve kirişlerde herhangi bir çatlak varsa, yetkililerle iletişime geçilmesinde fayda var" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA